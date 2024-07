De 10 duurste en de tien goedkoopste tankstations

1. Kuster Olie - Borculo, Gelderland: € 1,7510 per liter.

2. Fieten Olie - Uithuizen, Groningen: € 1,7521 per liter.

3. Firezone - Doetinchem, Gelderland: € 1,7593 per liter.

4. Roeleveld-Rolink - Denekamp, Overijssel: € 1,7664 per liter.

5. Esso Jan Verfailweg - Den Helder, Noord-Holland: € 1,7614 per liter.

6. Dago tank - Aalten, Gelderland: € 1,7758 per liter.

7. Total Express - Leidschendam, Zuid-Holland: € 1,7761 per liter.

8. Tinq - Lelystad, Flevoland: € 1,7899 per liter.

9. Avia - Peize, Drenthe: € 1,7890 per liter.

10. Esso Isselt - Amersfoort, Utrecht: € 1,7868 per liter .

1. Esso Marnixstraat - Amsterdam: € 2,309 per liter.

2. Shell Haarrijn - Breukelen (A2): prijs hoger dan gemiddeld vanwege locatie en faciliteiten.

3. Esso Bijleveld - Harmelen (A12): prijs hoger dan gemiddeld vanwege locatie en faciliteiten.

4. BP Stations langs de snelwegen: over het algemeen hogere prijzen door hogere operationele kosten.

5. Shell Stations langs de snelwegen: over het algemeen hogere prijzen door hogere operationele kosten.

6. Esso Stations langs de snelwegen: over het algemeen hogere prijzen door hogere operationele kosten.

7. Texaco Stations langs de snelwegen: over het algemeen hogere prijzen door hogere operationele kosten.

8. Total Stations langs de snelwegen: over het algemeen hogere prijzen door hogere operationele kosten.

9. Avia Stations langs de snelwegen: over het algemeen hogere prijzen door hogere operationele kosten.

10. Tango Stations in grote steden: hogere prijzen door de locatie in stedelijke gebieden  .

Je tankt het goedkoopste bij een onbemand tankstation dat niet aan de snelweg ligt. Bijvoorbeeld van TinQ of Tango. Die zijn vaak (veel) goedkoper dan een bemand tankstation van bijvoorbeeld de Shell, BP of Esso. Zowel benzine als diesel.

Daarnaast kun je de brandstofprijzencheck van Independer te gebruiken. Je ziet dan direct welk tankstation bij jou in de buurt de laagste prijzen heeft. Het is heel eenvoudig: vul je postcode of plaatsnaam in en selecteer je brandstof . Je ziet direct een overzicht van de tankstations in jouw regio.