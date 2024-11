Detacheringsbureaus merken dat vraag afneemt

WAARDENBURG (ANP) - Detacheerders zien dat de vraag naar hun diensten blijft afnemen. De branche merkt dat bedrijven door geopolitieke spanningen en het economische klimaat terughoudender zijn als het op het lenen van personeel aankomt. Bovendien verleiden organisaties gedetacheerden steeds vaker om in vaste dienst te treden.

"De markt is onrustig en voorzichtig", zegt voorzitter Edwin van den Elst van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). "De duur van opdrachten en verlengingen neemt af, wat een directe impact heeft op de bedrijfsvoering van detacheringsbureaus. Daarnaast duurt het langer voordat gedetacheerden aan hun eerste of vervolgopdracht beginnen."

In het derde kwartaal daalde de omzet per werkbare dag met 6,5 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, heeft de vereniging becijferd. Het aantal gedetacheerden is met ruim 11 procent verminderd ten opzichte van een jaar geleden. Detacheerders verwachten wel dat de economische groei op den duur weer zal aantrekken. Daarbij is de arbeidsmarkt nog steeds erg krap. Daarom proberen ze zelf ook meer gedetacheerden een vast dienstverband te geven.