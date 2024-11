Klever: een miljard euro minder ontwikkelingshulp naar ngo's

PVV-minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) wil de subsidie voor niet-gouvernementele organisaties (ngo's) vanaf 2026 verlagen van ongeveer 1,4 naar 0,4 miljard euro. Het gaat om een eerste maatregel om de eerder door het kabinet aangekondigde bezuiniging van 2,4 miljard op ontwikkelingshulp te realiseren.

"Er zitten organisaties bij die voor driekwart afhankelijk zijn van belastinggeld", zegt Klever in De Telegraaf. "Dat noem ik niet non-gouvernementeel meer. Daarom moeten ze ook geld ophalen bij de burger als die hun werk belangrijk vindt. Mijn streven is dat ze bij projecten de helft van de financiering zelf moeten verzorgen. Dat is beter voor het draagvlak." Uit de verkiezingswinst van onder meer de PVV zou volgens Klever blijken dat de steun voor ontwikkelingshulp flink is geslonken.

De bewindsvrouw zegt tegen de krant dat het niet haar doel is om ngo's in leven te houden. "Dat zou een hele verkeerde besteding van belastinggeld zijn. Het is efficiënter om rechtstreeks met die landen te werken." Critici waarschuwen dat de kans dat geld in verkeerde zakken verdwijnt, dan wel groter zou kunnen worden. "Dat is een goed punt. Dat moeten we nog uitwerken", zegt de minister in de krant.

Minder terreinen

Klever wil minder landen helpen en op minder terreinen. "De vraag is of je nog overal voorop moet blijven lopen. Neem de lhbti-projecten. Nederland betaalt een derde van de inzet op dat programma wereldwijd. Voor een klein land als Nederland is dat heel veel. Dat kan best een tandje minder."

De minister wil vooral hulp bieden op het gebied van watermanagement, gezondheid en voedselzekerheid. Andere zaken waarbij Nederland tot dusver ngo's steunde, zoals de strijd tegen klimaatverandering, migratiesamenwerking, verantwoord ondernemen en onderwijs, noemt Klever niet.

Nederlandse bedrijven

In Klevers optiek moeten Nederlandse bedrijven ook van ontwikkelingshulp profiteren. "Als we dus een project doen in een ontwikkelingsland, dan vinden we het belangrijk dat een Nederlands bedrijf het uitvoert, zodat niet alleen het ontvangende land profiteert. Ik wil handel meer koppelen aan ontwikkelingshulp, zodat ik meer kansen schep voor Nederlandse ondernemers."

Klevers PVV klaagt al lange tijd over de volgens de partij te machtige rol van ngo's. Die zouden vaak een linkse agenda hebben.