Beoogde Republikeinse leiders: kandidaten Trump snel goedkeuren

WASHINGTON (ANP) - De drie kandidaten om fractievoorzitter van de Republikeinen te worden in de Senaat, hebben duidelijk gemaakt dat ze haast willen maken met het goedkeuren van kandidaten die de aankomende president Donald Trump voordraagt voor topposities. Trump had op berichtendienst X geëist dat kandidaten voor de "felbegeerde" toppositie het gebruik goedkeuren van een methode om dat snel te doen, zogenoemde recess appointments (recesbenoemingen).

In de Verenigde Staten moet de Senaat kandidaten goedkeuren die door de president worden voorgedragen voor topfuncties. Trump sprak op X de vrees uit dat zijn kandidaten jaren op goedkeuring moeten wachten. "Het kan soms twee jaar of langer duren. Dat deden ze vier jaar geleden en dat we kunnen we niet nogmaals laten gebeuren", schreef hij.

Trump stuurt daarom aan op recesbenoemingen. De president mag tijdelijk functionarissen benoemen als de Senaat met reces is. De drie Republikeinse kandidaten die hopen Mitch McConnell op te volgen als leider in de Senaat, reageerden volgens Amerikaanse media als Axios en The New York Times snel op die eis van hun aankomende president.

Senator John Thune zei dat "snel en doortastend" moet worden opgetreden om het kabinet van Trump goed te keuren. "Alle opties liggen op tafel om dat voor elkaar te krijgen, inclusief recesbenoemingen." Senator John Cornyn stelde dat het onacceptabel is als Democraten proberen benoemingen van Trump te blokkeren. "Als ze dat doen, blijven we in sessie, ook in weekenden, tot ze toegeven." Ook wees hij op het recht van de president om recesbenoemingen te doen.

De door miljardair Elon Musk gesteunde senator Rick Scott liet ook weten het helemaal eens te zijn met Trump. "Ik zal al het nodige doen om uw kandidaten zo snel mogelijk goedgekeurd te krijgen."