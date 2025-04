Detailhandel zet meer om, maar volume daalt

DEN HAAG (ANP) - Winkeliers in Nederland hebben in februari meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale omzet in de detailhandel steeg met 1,6 procent, na een stijging van 3,6 procent in januari. Het volume, ofwel de hoeveelheid spullen of voedingsmiddelen die ze verkochten, lag echter 0,9 procent lager dan een jaar geleden. Online werd 3,8 procent meer omgezet.

Bij winkels in voedings- en genotmiddelen steeg de omzet met 1,5 procent en nam het verkoopvolume af met 3,6 procent. De omzet van supermarkten lag 1,2 procent hoger. In januari steeg de omzet van supermarkten nog met 4,9 procent. De omzet van speciaalzaken steeg in februari met 3,6 procent, na een stijging van 6,8 procent in januari.