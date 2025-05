Discountketen Action groeit opnieuw door opening nieuwe winkels

ZWAAGDIJK (ANP) - Budgetwinkelketen Action is het afgelopen kwartaal opnieuw gegroeid, vooral door de opening van 49 nieuwe winkels in het buitenland. Volgens het in het Noord-Hollandse Zwaagdijk gevestigde Action groeide de omzet in het eerste kwartaal met 17 procent tot 3,5 miljard euro.

De discountketen, met veel laaggeprijsde spullen uit onder meer China in de schappen, behaalde een operationele winst van 464 miljoen euro. Dat is 17 procent meer vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, maakte het Britse moederconcern 3i donderdag bekend. Action verkoopt uiteenlopende producten, waaronder huishoudelijke artikelen, speelgoed, schoonmaakmiddelen, tuinaccessoires, kleding en eten.

Action heeft nu 2967 winkels in dertien Europese landen en zegt op schema te liggen om dit jaar gemiddeld minstens één nieuwe winkel per dag te openen. Het bedrijf telt 418 winkels in Nederland.