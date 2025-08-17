ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer seks leidt niet tot meer geluk in een relatie, in tegendeel

Wetenschap
door Désirée du Roy
zondag, 17 augustus 2025 om 6:02
bijgewerkt om zondag, 17 augustus 2025 om 6:25
shutterstock_2447537873
Uit een wetenschappelijke studie onder 64 getrouwde heteroseksuele stellen blijkt dat méér seks in een relatie niet per se tot meer geluk leidt. Stellen die hun seksuele frequentie moesten verdubbelen, voelden zich juist iets minder gelukkig. Ze genoten bovendien minder van de seks en hadden er minder behoefte aan.
Volgens de onderzoekers ligt de oorzaak mogelijk in de manier waarop seks wordt geïnitieerd: als seks als een verplichting voelt of uit externe motivatie gebeurt (zoals voor het onderzoek), neemt het plezier af. De aanbeveling is om niet te streven naar méér seks, maar naar betere omstandigheden en meer verlangen, zodat de seks die er is leuker wordt.
Kortom: meer seks leidt niet automatisch tot meer geluk binnen een relatie—kwaliteit en motivatie zijn belangrijker dan kwantiteit.

Kwaliteit belangrijker dan kwantiteit

Seksuele tevredenheid is een sterkere voorspeller van geluk dan alleen de frequentie. Meer seks maakt alleen gelukkiger als het ook bevredigend is.

Lees ook

Waarom sommige mensen seks alleen leuk vinden met (bijna) vreemdenWaarom sommige mensen seks alleen leuk vinden met (bijna) vreemden
PCD: waarom bijna de helft van de vrouwen na de seks somber isPCD: waarom bijna de helft van de vrouwen na de seks somber is
Verborgen boodschap: relatie-expert waarschuwt voor seksuele fantasie die 55% van ons heeftVerborgen boodschap: relatie-expert waarschuwt voor seksuele fantasie die 55% van ons heeft
De toverzalf, bedoeld voor kinderen, die helpt bij langere seksDe toverzalf, bedoeld voor kinderen, die helpt bij langere seks
Vorig artikel

Verstopt onder camper: 16-jarige veroorzaker dodelijk ongeval (4 doden)in Kürten vlucht na crash.

Volgend artikel

De Pilates Princess: Waarom het nieuwste schoonheidsideaal tóch giftig kan zijn

POPULAIR NIEUWS

220433224 l normal none

Zo houd je mos uit je gras

48358454 l normal none

3 signalen dat de mensen om je heen niet echt om je geven

acaa98fa

Economisch (en militair) is Rusland een dwerg. Waarom zijn we zo bang?

shutterstock_2589530723

8 teken dat je misschien (zonder het te weten) een beetje autistisch bent

anp160825090 1

Zou Poetin Trump echt ergens mee chanteren?

ANP-449355373

De nare jeugd van Johan Derksen. Verklaart alles?