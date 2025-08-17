Meer seks leidt niet tot meer geluk in een relatie, in tegendeel

Uit een wetenschappelijke studie onder 64 getrouwde heteroseksuele stellen blijkt dat méér seks in een relatie niet per se tot meer geluk leidt. Stellen die hun seksuele frequentie moesten verdubbelen, voelden zich juist iets minder gelukkig. Ze genoten bovendien minder van de seks en hadden er minder behoefte aan.

Volgens de onderzoekers ligt de oorzaak mogelijk in de manier waarop seks wordt geïnitieerd: als seks als een verplichting voelt of uit externe motivatie gebeurt (zoals voor het onderzoek), neemt het plezier af. De aanbeveling is om niet te streven naar méér seks, maar naar betere omstandigheden en meer verlangen, zodat de seks die er is leuker wordt.

Kortom: meer seks leidt niet automatisch tot meer geluk binnen een relatie—kwaliteit en motivatie zijn belangrijker dan kwantiteit.

Kwaliteit belangrijker dan kwantiteit

Seksuele tevredenheid is een sterkere voorspeller van geluk dan alleen de frequentie. Meer seks maakt alleen gelukkiger als het ook bevredigend is.