In heel veel media en in veel reclames zie je de claim dat je X moet eten om gezond oud te worden . Maar wat is waar?

Wetenschap wijst steeds vaker naar simpele voedingstrucs. Zo blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit van Barcelona dat “een handvol pinda’s per dag de cellulaire veroudering kan vertragen” en het risico op hartziekten verlaagt. Het effect? Peanuts-eters zagen hun telomeren – beschermende stukjes DNA die slijten bij het ouder worden – bijna twee keer zo langzaam verkorten als mensen die enkel pindakaas aten. Ook Maastrichtse onderzoekers vonden al eerder dat regelmatige notenconsumptie samenhangt met een lager risico op dementie.

sinds 1785) deed een duik in het onderzoek en komt met 19 aanbevelingen Maar pinda’s zijn niet de enige voedingsmiddelen met aangetoonde anti-verouderingseffecten. Steeds meer studies onderschrijven het belang van de volgende categorieën. De serieuze Londense Times ) deed een duik in het onderzoek en komt met 19 aanbevelingen

Pinda’s – Rijk aan antioxidanten, kunnen celveroudering vertragen. Olijfolie (extra vierge) – Anti-inflammatoir, beschermt huid en hart. Walnoten – Rijk aan omega-3, goed voor hersenen en hart. Donkere chocolade (min. 70% cacao) – Antioxidanten, mogelijke verbetering van huidelasticiteit. Spinazie – Vitamines, mineralen, ondersteunt celvernieuwing. Tomaat – Lycopene ondersteunt huidbescherming tegen UV-straling. Vette vis (zalm, sardine, makreel) – Bron van omega-3, beschermt cellen.. Rode druiven – Bevatten resveratrol, een antioxidant met anti-verouderingseffect. Broccoli – Rijk aan vitamine C en K, ondersteunt huid en botten. Kiwi – Antioxidanten, stimuleert collageenproductie. Rode paprika – Hoog vitamine C-gehalte, helpt bij huidverjonging. Zonnebloempitten – Vitamine E en Selenium, beschermen cellen. Bonen – Vezels, eiwitten, ondersteunen gezonde darmflora. Groene thee – Rijke bron van catechinen (antioxidanten), ondersteunt gezonde huid. Yoghurt/kefir – Probiotica, ondersteunen de darmgezondheid en indirect de huid. Bessen (zoals bosbessen): rijk aan antioxidanten, beschermen hersenen en vertragen geheugenverlies. Granaatappel: krachtige ontstekingsremmer, gunstig voor hart en bloedvaten dankzij hoge dosis antioxidanten en punicalagine. Avocado’s: verbeteren de huidelasticiteit, zorgen voor minder rimpels. Volkoren granen: dragen bij aan een lager risico op chronische ziekten en ondersteunen een lang leven

Wie écht wil profiteren, combineert deze producten in een mediterraan voedingspatroon vol groenten, fruit, noten/peulvruchten, volkorenproducten en gezonde vetten. Ook matiging met suiker, rood vlees en bewerkte snacks speelt een rol.

“Er is geen enkel superfood dat veroudering tegenhoudt, maar het juiste voedingspatroon maakt een groot verschil,” aldus voedingsdeskundige Eli Brecher (The Times).