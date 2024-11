DNB eist extra aandacht van banken voor geopolitieke risico's

AMSTERDAM (ANP) - Banken, pensioenfondsen en verzekeraars moeten de komende jaren nadrukkelijker letten op risico's die zij lopen door geopolitieke spanningen. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) illustreert de verkiezingswinst van Donald Trump van vorige week alleen maar wat al jaren in de hele wereld gaande is. "Er is sprake van protectionisme, fragmentatie en blokvorming. Dat kan voor financiële instellingen op verschillende manieren gevolgen hebben", heeft DNB-directeur toezicht Steven Maijoor gezegd op een persconferentie.

"Het kan gaan over importheffingen, waarvan Trump heeft gezegd dat hij ze gaat verhogen. Dat kan leiden tot een versteviging van de handelsoorlog tussen China en Amerika en de vraag is welke klanten of beleggingen daardoor worden geraakt. De directe investeringen van bijvoorbeeld Nederlandse banken in China zijn vrij bescheiden, maar uiteindelijk kunnen de klanten van banken daar veel nadrukkelijker door geraakt worden. Dus elke financiële instelling zou die analyse moeten doen", zegt Maijoor.

De toezichthouder vindt dat financiële instellingen daar al goed mee bezig zijn, maar wil dat ze daar de komende jaren mee verder gaan. Maijoor: "Geopolitieke risico's worden belangrijker voor financiële instellingen en daar moeten ze dus op voorbereid zijn."

Sancties

Ook op cybercriminaliteit en het naleven van sancties moeten financiële instellingen zich nadrukkelijker voorbereiden. "We weten dat sancties meer en meer een rol spelen in het economisch verkeer. Dan moet je zorgen dat je de hele beheersing van processen rondom sancties op orde hebt."

Volgens Maijoor deden banken dat na de Russische inval van Oekraïne grotendeels goed, al zou er meer aandacht kunnen zijn voor het achterhalen van de daadwerkelijke eigenaar van een instelling met een ingewikkelde structuur. Dat geldt ook voor het toezicht op de handel in zogeheten dual use-voorwerpen, zoals materiaal voor brandvertragend schuim dat ook kan worden gebruikt voor gifgas.

De extra buffers en analyses leveren banken hogere uitgaven op. "Uiteindelijk zullen voor het zorgen voor veiligheid op de een of andere manier kosten moeten worden gemaakt. En dan kom je in het ingewikkelde wie daar voor betaalt. Maar ik denk dat de kern juist is dat door het beheersen van deze risico's financiële instellingen hun toezeggingen en verplichtingen kunnen nakomen, waardoor de consument er als het goed is niets van merkt", aldus Maijoor.