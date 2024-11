Oud-staatssecretaris Van Huffelen leidt Radboud Universiteit

NIJMEGEN (ANP) - Alexandra van Huffelen, staatssecretaris in de twee vorige kabinetten, wordt de nieuwe baas van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze treedt op 1 februari aan als voorzitter van het college van bestuur van de universiteit.

De Radboud Universiteit noemt Van Huffelen "een ervaren bestuurder met een sterk netwerk die dankzij haar daadkrachtige en verbindende stijl gericht op samenwerking goed past bij onze universiteit". Universiteiten maken zich grote zorgen over de aangekondigde bezuinigingen van het kabinet. In de aankondiging van haar komst zeggen het Radboud en Van Huffelen daar niets over.

De bestuursvoorzitter is over het algemeen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de universiteit. Van Huffelen volgt Daniël Wigboldus op. Daarmee hebben acht van de veertien universiteiten in Nederland een vrouw als bestuursvoorzitter. Voor het eerst zijn vrouwen in de meerderheid. Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs zijn meestal de taak van de rector magnificus. Zeven universiteiten hebben een vrouw op die post, zeven andere een man.

Op de werkvloer zijn vrouwen nog wel duidelijk in de minderheid. Ruim een kwart van alle hoogleraren is vrouw, constateerde het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren vorig jaar. Ook zijn er meer mannelijke universitair hoofddocenten, universitair docenten en promovendi. Nederland telt wel meer vrouwelijke dan mannelijke studenten. Daarnaast zijn er meer vrouwen die afstuderen.