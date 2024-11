Bloomberg: ABN AMRO werkt aan afstoten infrastructuurleningen

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO is bezig met het afstoten van een portefeuille van ongeveer 3 miljard euro aan infrastructuurleningen. Persbureau Bloomberg meldt dit op basis van ingewijden.

Het verkopen van infrastructuurleningen is een manier voor banken om hun blootstelling aan risico's te verminderen. De infrastructuursector heeft het de afgelopen jaren moeilijk gehad, wat gevolgen kan hebben voor het financiële plaatje voor de bank. Het Spaanse Banco Santander begon vorig jaar al met de verkoop van een portefeuille van 800 miljoen euro aan leningen aan infrastructuurbedrijven.

Volgens de bronnen zou ABN AMRO de leningen willen overdoen aan private kredietfondsen. De bank zou ook al de hulp hebben ingeschakeld van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley om het verkoopproces te begeleiden. Woordvoerders van ABN AMRO en Morgan Stanley wilden tegenover Bloomberg geen commentaar geven.

De leningenverkoop valt samen met de plannen van de Nederlandse overheid, de grootste aandeelhouder van de bank, om haar aandelenbelang terug te brengen van 40,5 naar zo'n 30 procent. Zodra het staatsbelang onder een derde zakt, verliest de overheid het recht om geïnformeerd te worden over beslissingen aangaande investeringen of desinvesteringen van 50 miljoen euro of meer.