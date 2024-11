Draghi: met Trump herstel concurrentiekracht nog urgenter

BOEDAPEST (ANP) - Nu Donald Trump de Amerikaanse verkiezingen heeft gewonnen, is het nog urgenter om de concurrentiekracht van Europa te herstellen. Dat zei Mario Draghi, voormalig president van de Europese Centrale Bank, voor de start van de top van EU-regeringsleiders over zijn rapport daarover. Hij riep op tot eensgezindheid om de broodnodige veranderingen te kunnen bewerkstelligen. "Als we ieder alleen het pad bewandelen, zijn we te klein", zei Draghi.

"Er is geen twijfel dat de verkiezing van Trump een groot verschil maakt in de banden tussen de VS en Europa", zei Draghi. Dat hoeft niet per se negatief te zijn, maar Europa moet zich daar volgens de Italiaan wel bewust van zijn. "Europa moet beslissingen niet langer voor zich uitschuiven."

Wat betreft in ieder geval de technologiesector, waarin Europa "al erg achterloopt, moeten we in actie komen". Trump wil ook de "traditionele industrie beschermen", zei Draghi. In die sector exporteert Europa heel veel naar de VS. "Daarover moeten we dus onderhandelen met onze Amerikaanse bondgenoot."