Drukte voor verwarmingsmonteurs houdt aan, vol weekend verwacht

WOERDEN (ANP) - De drukte voor verwarmingsbedrijven houdt de komende tijd aan. De afgelopen week kregen monteurs al veel storingsmeldingen binnen. De verwachting is dat het komend weekend, vanwege lokaal strenge vorst, alleen maar drukker wordt, blijkt uit een rondvraag.

"Het was de afgelopen week drukker dan normaal. De branche kreeg veel storingsmeldingen, maar de bedrijven zijn goed voorbereid", vertelt een woordvoerder van Techniek Nederland. Wat helpt om drukte en wachttijden tegen te gaan, is dat de wegen inmiddels weer beter begaanbaar zijn.

Bij installatiebedrijf Feenstra, een van de grootste spelers in Nederland, kregen ze de afgelopen week "veel meer telefoontjes". Voor het weekend, wanneer de temperatuur tot -13 graden kan zakken, worden nu voorbereidingen getroffen. "Als de vorst doorzet, verwachten we een nieuwe piek in meldingen", vertelt een woordvoerder. Dat ziet ook Techniek Nederland. "Het wordt opnieuw koud. We verwachten dat de drukte bij verwarmingsbedrijven voorlopig aanhoudt."