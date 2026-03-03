ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Weer een vlek bij Trump: waarom die rode plek in zijn hals zoveel vragen oproept

Politiek
door Dirk Kruin
dinsdag, 03 maart 2026 om 4:33
AA1XnCqY
Trump verscheen opnieuw met een opvallende huidafwijking, dit keer een grote rode plek in zijn hals, en dat wakkert de discussie over zijn gezondheid verder aan. Hij heeft al heel vaak rare plekken op zijn handen. Volgens het Witte Huis van het handen schudden. Officieel heet de nieuwe huiziekte een onschuldige reactie op een crème, maar de manier waarop het Witte Huis communiceert, roept meer vragen op dan het beantwoordt.
41bb64a9-abd8-4561-8bde-a2d36a372d64

Een plek die niet te negeren is

Tijdens een ceremonie in het Witte Huis was een grote, rood verkleurde, schilferige plek zichtbaar aan de rechterkant van Trumps nek, boven de kraag tot net onder het oor. Foto’s gingen razendsnel rond op sociale media en in de pers, waarbij artsen en leken online speculeerden over alles van eczeem tot huidkanker. Trumps lijfarts Sean Barbabella verklaarde dat het gaat om een veelgebruikte “preventieve” huidcrème, die hij een week moet smeren en waarvan de roodheid nog enkele weken zichtbaar blijft.

Officieel geruststellend, politiek onhandig

De uitleg van Barbabella is summier: geen naam van de crème, geen diagnose, geen reden waarom nu zo’n behandeling nodig is. Het past in een patroon: ook bij eerdere blauwe plekken en verkleuringen op Trumps handen verwees het Witte Huis naar onschuldige oorzaken zoals veel handenschudden en een dagelijkse aspirine, zonder medisch dossier op tafel te leggen. Dat voedt juist de argwaan, zeker omdat Trump met 79 jaar de oudste president ooit in het Witte Huis is.
De huid van hoogbejaarden

Medische experts benadrukken dat zichtbare huidproblemen bij ouderen vaak onschuldig zijn, maar ook kunnen wijzen op aandoeningen die om nader onderzoek vragen. Tegelijk is Trump, die eerder al kampte met onder meer chronische veneuze insufficiëntie in zijn benen, politiek afhankelijk van het beeld van onverwoestbare vitaliteit. In januari wuifde hij zorgen nog weg met de uitspraak dat zijn gezondheid “perfect” is, maar elke nieuwe plek, vlek of zwelling voedt het verhaal van een president die ouder wordt en daar niet open over wil zijn.

Gezondheid als politiek dossier

De nekplek is op zichzelf waarschijnlijk geen drama, maar wordt een symbool in een groter debat over transparantie, leeftijd en geschiktheid voor het zwaarste ambt ter wereld. Zolang het Witte Huis blijft volstaan met vage geruststellingen, is één ding zeker: elke nieuwe foto van Trumps huid wordt meteen ook politieke munitie.s

Lees ook

Nee, je benen worden niet hariger van het scheermes – dit gebeurt er wélNee, je benen worden niet hariger van het scheermes – dit gebeurt er wél
Eeneiige tweelingen tonen schokkende effecten van roken op uiterlijkEeneiige tweelingen tonen schokkende effecten van roken op uiterlijk
Waarom is Trump altijd zo oranjeWaarom is Trump altijd zo oranje
5 fouten die we allemaal maken bij het reinigen van ons gezicht5 fouten die we allemaal maken bij het reinigen van ons gezicht
loading

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2026-03-02 om 07.11.55

Consumentenbond: Odido-klanten, let op je bankrekening

ANP-358584782

Laagste sterftecijfers: zo laat kun je het beste gaan slapen en opstaan volgens de wetenschap

anp020326090 1

Oekraïne richt grote schade aan in havenstad Novorossisk

28-INV-EPSTEIN-DOCTORS-superJumbo

VIP-dokters buigen de regels: hoe artsen Epsteins meisjes “behandelden”

ee744b018eaafee7c65a8752d15c30f4975ca7a6

Wat valt te verwachten voor de (Nederlandse) economie door Iran

pexels-olly-3756348

Wie is meest tevreden met seksleven: mannen of vrouwen?

Loading