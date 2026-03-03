Weer een vlek bij Trump: waarom die rode plek in zijn hals zoveel vragen oproept

Trump verscheen opnieuw met een opvallende huidafwijking , dit keer een grote rode plek in zijn hals, en dat wakkert de discussie over zijn gezondheid verder aan. Hij heeft al heel vaak rare plekken op zijn handen. Volgens het Witte Huis van het handen schudden. Officieel heet de nieuwe huiziekte een onschuldige reactie op een crème, maar de manier waarop het Witte Huis communiceert, roept meer vragen op dan het beantwoordt.

Een plek die niet te negeren is

Tijdens een ceremonie in het Witte Huis was een grote, rood verkleurde, schilferige plek zichtbaar aan de rechterkant van Trumps nek, boven de kraag tot net onder het oor. Foto’s gingen razendsnel rond op sociale media en in de pers, waarbij artsen en leken online speculeerden over alles van eczeem tot huidkanker. Trumps lijfarts Sean Barbabella verklaarde dat het gaat om een veelgebruikte “preventieve” huidcrème, die hij een week moet smeren en waarvan de roodheid nog enkele weken zichtbaar blijft.

Officieel geruststellend, politiek onhandig

De uitleg van Barbabella is summier : geen naam van de crème, geen diagnose, geen reden waarom nu zo’n behandeling nodig is. Het past in een patroon: ook bij eerdere blauwe plekken en verkleuringen op Trumps handen verwees het Witte Huis naar onschuldige oorzaken zoals veel handenschudden en een dagelijkse aspirine, zonder medisch dossier op tafel te leggen. Dat voedt juist de argwaan, zeker omdat Trump met 79 jaar de oudste president ooit in het Witte Huis is.

De huid van hoogbejaarden Medische experts benadrukken dat zichtbare huidproblemen bij ouderen vaak onschuldig zijn, maar ook kunnen wijzen op aandoeningen die om nader onderzoek vragen. Tegelijk is Trump, die eerder al kampte met onder meer chronische veneuze insufficiëntie in zijn benen, politiek afhankelijk van het beeld van onverwoestbare vitaliteit. In januari wuifde hij zorgen nog weg met de uitspraak dat zijn gezondheid “perfect” is, maar elke nieuwe plek, vlek of zwelling voedt het verhaal van een president die ouder wordt en daar niet open over wil zijn.

Gezondheid als politiek dossier