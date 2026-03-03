Bizarre sleepkosten bij pech met elektrische auto in Duitsland, rekening van 20.000 euro of meer

Een botsing met je elektrische auto in Duitsland? Dan kan de klap op de snelweg nog meevallen vergeleken met de rekening die daarna op de mat ploft. Waar je normaal rekent op een paar honderd euro aan sleepkosten, kan dat bedrag bij een EV oplopen tot 20.000 euro en soms zelfs nog veel meer.

Dat blijkt uit een onthullend artikel van het Duitse weekblad Der Spiegel. Het blad beschrijft hoe een automobilist met zijn Peugeot E-208 achter op een vrachtwagen knalde. Total loss, maar er brak geen brand uit. Toch volgde een rekening van ruim 20.000 euro.

Batterij-expert

De prijs viel zo bizar hoog uit, omdat de auto werd bestempeld als gevaarlijke lading. Een batterijexpert schroefde het accupakket eruit, waarna dat een week in quarantaine moest. Alleen al zeven dagen in een speciale opslagbox kostte 2450 euro exclusief btw. Voor de inzet van de expert kwam daar nog eens 1650 euro bij.

Volgens onderzoek van Der Spiegel is dit geen incident. Door heel Duitsland melden EV-rijders torenhoge kosten na een botsing. Zo kreeg een bestuurder van een Tesla Model 3 maar liefst 38 dagen stallingskosten gepresenteerd. Een Volkswagen e-Golf belandde zelfs in quarantaine terwijl de batterij intact was.

Angst als verdienmodel

Ongevallenonderzoekers van Allianz zien een patroon: elektrische auto’s worden standaard als risicovol aangemerkt, waarna een kostbaar traject volgt, vaak zonder technische noodzaak. Rainer Kühl van het Kraftfahrzeugtechnisches Institut spreekt van volledig overtrokken stallingskosten. Onderzoek samen met de Fraunhofer-Gesellschaft toont aan dat accu’s na zware botsingen doorgaans gewoon in normale staat verkeren.

Toch waarschuwt de Initiativgemeinschaft Bergen Transport eMobilität juist voor grote veiligheidsrisico’s. Ondertussen worden eigen batterijexperts zonder externe certificering opgeleid. Hoe betrouwbaar die certificaten zijn, is onduidelijk.

Geen groter brandrisico

Opvallend: volgens de Duitse verzekeraars vormen EV’s statistisch gezien geen groter brandrisico dan benzine- of dieselauto’s. Maar brandende stekkerauto’s halen vaker het nieuws. Angst blijkt een uitstekend verdienmodel.

In Nederland zijn zulke excessen niet bekend. Hier loopt pechhulp meestal via de ANWB Wegenwacht, waardoor de kosten doorgaans gewoon gedekt zijn. Gelukkig maar.