500 euro huur, 300 dagen zon: deze Spaanse stad is het paradijs voor gepensioneerden

Grijze luchten, hoge energierekeningen en een huur die je halve pensioen opslokt? Steeds meer Nederlandse senioren zijn er klaar mee. Hun oplossing ligt zo’n 1.500 kilometer zuidelijker: in het zonovergoten Salou.

Deze badplaats aan de Costa Dorada staat bij veel Nederlanders bekend als de plek waar jongeren uitgaan tot in de kleine uurtjes en hun eerste vakantieliefde beleven. Maar buiten het hoogseizoen laat de stad een heel ander gezicht zien. Rustige boulevards, kalme stranden en een mediterraan tempo dat perfect past bij wie niet meer elke ochtend om zeven uur de wekker hoeft te zetten.

De cijfers

Meer dan 300 zonnige dagen per jaar en huurprijzen die (nog) rond de 500 euro per maand liggen. Terwijl de kosten voor levensonderhoud in Nederland blijven stijgen, voelt het leven hier een stuk betaalbaarder aan. In de Randstad betaal je voor een tweekamerappartement al snel de hoofdprijs, maar in en rond Salou zijn nog woningen te vinden vanaf 500 euro per maand. Toegegeven: soms iets kleiner of net buiten het toeristische hart, maar daar krijg je een levenskwaliteit voor terug die in Nederland bijna onbetaalbaar is geworden.

In de winter veranderen stranden als Playa de Llevant en Playa Llarga in oases van rust. Geen rijen handdoeken, geen schreeuwende strandtenten, maar ruimte, zee en zon. De mediterrane levensstijl is niet alleen gezond, maar ook vriendelijk voor de portemonnee.

Prachtige locatie

Salou ligt net onder de historische stad Tarragona en niet al te ver ten zuiden van Barcelona. Topzorg, cultuur en internationale allure zijn dus nooit ver weg. Ook de luchthaven Reus Airport ligt om de hoek. Ideaal voor familiebezoek of een snelle trip terug naar Nederland.

Het succes kent een keerzijde. De groeiende toestroom van buitenlandse gepensioneerden – vooral Fransen en steeds vaker Nederlanders – zet druk op de lokale woningmarkt. In Catalonië houden de autoriteiten de stijgende huurprijzen scherp in de gaten, omdat de eigen bevolking achter het net dreigt te vissen.

Salou

Maar wie nu de stap zet, profiteert nog van de gunstige voorwaarden. Voor gepensioneerden die hun koopkracht niet willen zien verdampen, is Salou hard op weg het nieuwe paradijs te worden. Zon, zee en een huurprijs waar je in Nederland alleen nog van kunt dromen.