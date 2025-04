Dsm-firmenich verwacht effecten tarieven te kunnen beperken

HEERLEN (ANP) - Dsm-firmenich verwacht de impact van de handelstarieven te kunnen beperken, meldt het voedings- en gezondheidsbedrijf in zijn kwartaalbericht. Volgens topman Dimitri de Vreeze is het concern dankzij de "unieke portfolio" van activiteiten "uitstekend" gepositioneerd om te opereren in de huidige onzekere macro-economische omgeving en de effecten van de importheffingen beperkt te houden.

Het bedrijf houdt dan ook vast aan de verwachting dit jaar een verdere winstgroei te realiseren, waarbij wordt gerekend op een aangepaste winst, gecorrigeerd voor onder meer belastingen en afschrijvingen, van minstens 2,4 miljard euro. De Vreeze sprak daarnaast van sterke prestaties in het eerste kwartaal, met een aanzienlijke groei van alle activiteiten van het concern.