Dsm-firmenich verwacht verdere winstgroei in 2025

HEERLEN (ANP) - Voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich heeft afgelopen jaar meer winst geboekt en rekent op een verdere winstgroei in 2025. Volgens topman Dimitri de Vreeze kijkt het bedrijf met vertrouwen naar dit jaar door goede ontwikkelingen in zijn eindmarkten, kostenbesparingen en de strategische herziening. Ook gaat het fusiebedrijf voor 1 miljard euro aan eigen aandelen inkopen om aandeelhouders te belonen.

Dsm-firmenich boekte in 2024 een omzet van 12,8 miljard euro, tegen 12,3 miljard euro een jaar eerder. Op eigen kracht, dus zonder overnames, groeide de omzet met 6 procent. De aangepaste winst, gecorrigeerd voor onder meer belastingen en afschrijvingen, steeg met 19 procent tot ruim 2,1 miljard euro. Het concern had in oktober al de winstverwachting voor 2024 verhoogd van 2 miljard naar 2,1 miljard euro. Voor dit jaar wordt gerekend op een winst van minstens 2,4 miljard euro.