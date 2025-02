'Oppositieleider uit Sierra Leone deelt informatie over (niet meer zo) Bolle Jos'

Mohamed Mansaray zegt veel informatie te hebben over 'Bolle Jos' Leijdekkers en deelt er behoorlijk op los via sociale media. Misdaadjournalisten Paul Vugts en Wouter Laumans spraken de oppositieleider uit Sierra Leone en vertellen erover in de Parool Misdaadpodcast.

Mansaray maakte in januari bekend dat de meest gezochte crimineel van Nederland zich in Sierra Leone schuilhoudt. Sindsdien 'gooit hij allerlei informatie over Bolle Jos rijp en groen online,' zegt Vugts.

Laumans: "Je kan Mansaray gewoon bellen via Facebook Messenger. Dat heb ik een aantal keer geprobeerd. Op enig moment nam hij op."