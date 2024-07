Duits ondernemersvertrouwen neemt verder af

MÜNCHEN (ANP/AFP) - Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in juli opnieuw afgenomen ten opzichte van een maand eerder, meldt het Duitse economische onderzoeksinstituut Ifo. Het ondernemersklimaat in de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland laat daarmee voor de derde maand op rij een daling zien. Het gehoopte herstel van de Duitse economie lijkt daarmee verder vertraging op te lopen.

De vertrouwensbarometer van het Ifo-instituut, gebaseerd op een enquête onder 9000 Duitse bedrijven, kwam deze maand uit op 87 punten. In mei bedroeg de stand nog 88,6 punten. Economen hadden juist gerekend op een kleine verbetering van het ondernemersklimaat in juli.

"Het sentiment is aanzienlijk gedaald bij bedrijven in Duitsland", zei Ifo-president Clemens Fuest in een toelichting. "De Duitse economie zit vast in een crisis." Volgens hoofdeconoom Carsten Brzeski van ING zorgt de daling van de belangrijke barometer voor Duitsland ervoor dat de optimistische trend aan het begin van het jaar volledig is omgedraaid. "De Duitse economie is terug als het probleemkind van de eurozone."