Harry Mens voelt zich gekwetst en bedrogen door Marianne Timmer: 'Misselijke streek!'

Televisiepresentator Harry Mens is zich een hoedje geschrokken van het nieuws dat Marianne Timmer al anderhalf jaar een latrelatie heeft. In een gesprek met Shownieuws legt hij zijn hart op tafel. Hij zegt zich gekwetst en bedrogen te voelen door de voormalige schaatskampioene.

Latrelatie

Het leek zo mooi: Harry en Marianne hand in hand op de rode loper. Harry verkondigde bij Radio 538 vol enthousiasme dat er sprake was van een 'prille liefde' tussen hen. Maar niets is minder waar. Timmer reageerde dezelfde dag nog dat van een prille liefde absoluut geen sprake was. En in een interview met Story onthult Cor van Winkoop nu dat hij al anderhalf jaar een latrelatie met Marianne heeft.

Geschokt, bedrogen en gekwetst