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Duitse bankpresident verwacht renteverhoging ECB in december

Economie
door anp
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FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) zal de rente in december waarschijnlijk verhogen, zegt de Duitse centralebankpresident Joachim Nagel. Nagel, die ook lid is van de raad van bestuur van de ECB, stelt dat op basis van de huidige inflatievooruitzichten een renteverhoging onvermijdelijk is.
De ECB hield de rente in de eurozone vorige week onveranderd op 2,5 procent. In september gingen de leenkosten nog met een kwart procentpunt omhoog. De ECB koos voor een rentepauze om het effect van eerdere renteverhoging af te wachten.
De inflatie in het eurogebied is hoog vanwege de gestegen energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Nagel dreigen de pieken in energiekosten ook door te werken in andere prijzen.
In september kwam de inflatie uit op 3,8 procent, het hoogste niveau in drie jaar tijd. Het Europese statistiekbureau Eurostat publiceert woensdag het inflatiecijfer van oktober op basis van een voorlopige schatting.
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