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Duitse bankpresident ziet nieuwe renteverhoging ECB volgende week

Economie
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 11:00
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FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) gaat naar alle waarschijnlijkheid volgende week donderdag de rente in de eurozone opnieuw verhogen. Dat denkt de Duitse centralebankpresident Joachim Nagel. In juni kwam de ECB ook met een renteverhoging met een kwart procentpunt om de hoge inflatie tegen te gaan.
Nagel stelde tegen de Franse krant Le Monde dat de financiële markten de kans op een renteverhoging volgende week inschatten op ruim 95 procent. "En ik denk dat de markten vrij goed begrijpen hoe wij nu zullen reageren in dit stadium", aldus Nagel, waarmee hij sterk hint op een verhoging.
Dinsdag werd bekend dat de inflatie in het eurogebied in augustus is gestegen tot 3,3 procent. Daardoor wordt een verdere renteverhoging door de ECB steeds waarschijnlijker geacht.
De Bundesbankpresident is voorzichtig of de komende maanden nog meer verhogingen komen. "Onze aanpak van vergadering tot vergadering heeft goed gewerkt in het verleden en zal dat ook in de toekomst blijven doen."
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