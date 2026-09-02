De geplande bezuiniging van 2,8 miljard euro op de AOW gaat definitief niet door. Het kabinet schrapte de ingreep maandag uit de begroting — en daarmee verandert er concreet iets voor iedereen die met pensioen is of dat binnenkort wil worden. Drie dingen die je nu zeker weet.

Je AOW-leeftijd gaat niet sneller omhoog

Het kabinet wilde de AOW-leeftijd vanaf 2033 één-op-één koppelen aan de levensverwachting: als de levensverwachting met een jaar omhooggaat, groeit de AOW-leeftijd een jaar mee. Nu stijgt de AOW-leeftijd minder snel, namelijk met acht maanden per jaar hogere levensverwachting. Het verschil is groot: onder het kabinetsplan zouden jongere werkenden mogelijk pas op hun 71e AOW krijgen. Dat scenario is definitief van tafel.

De AOW-leeftijd blijft op het al vastgestelde pad: 67 jaar tot en met 2027, daarna 67 jaar en drie maanden vanaf 2028. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken trok het plan al in mei in, in een poging de vakbonden weer om tafel te krijgen. Nu is het ook in de begrotingscijfers verwerkt.

Wie vijftig is en zich afvroeg of het 71 zou worden: nee.

Je uitkering wordt niet gekort

Ook de geplande korting op uitkeringen is van de baan, meldden onder meer het Reformatorisch Dagblad en de NOS op basis van Haagse bronnen. Een alleenstaande gepensioneerde ontvangt momenteel € 1.662 bruto per maand aan AOW, een samenwonende € 1.139 per persoon. Die bedragen blijven intact. Daarnaast trekt het kabinet 1,5 miljard euro uit voor koopkrachtreparatie.

Wie nu AOW ontvangt, merkt op de bankrekening niets van de geschrapte plannen — en dat is precies het punt.

Niet alles is van tafel

De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld — niet geschrapt. Hetzelfde geldt voor de verhoging van het eigen risico in de zorg, die opschuift van 2027 naar 2028. Een deel van de rekening gaat naar hogere inkomens: zij betalen circa 750 miljoen euro extra belasting. De vakbonden vinden dat onvoldoende — hun ultimatum is niet ingewilligd — en zetten hun acties door, zo schreven we eerder

Voor gepensioneerden verandert er niets. Voor werkenden die hun baan verliezen, is de klap alleen uitgesteld.

Waarom het kabinet draaide

Door deze bezuinigingen te schrappen of uit te stellen, hoopt de minderheidscoalitie zich te verzekeren van steun van met name PRO. Die partij kan het minderheidskabinet zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer dichter bij een meerderheid brengen. Voor een deel van de kosten is dekking gevonden, maar over het resterende bedrag wil het kabinet nog in gesprek met werkgevers en vakbonden.

De bezuiniging is van tafel, maar de begrotingspuzzel is nog niet af — en de vakbonden evenmin.

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