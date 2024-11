Duitse bedrijven in VS afwachtend met investeren om verkiezingen

BERLIJN (ANP/DPA) - Duitse bedrijven actief in de Verenigde Staten zijn terughoudender geworden met het doen van investeringen in aanloop naar de presidentsverkiezingen. Dat meldt de Duitse Industrie- en Handelskamer (DIHK) maandag op basis van een enquête. Volgens de DIHK nemen de bedrijven een afwachtende houding aan tot er meer duidelijkheid is over het toekomstige economische beleid.

De industriële brancheorganisatie wijst erop dat in de verkiezingscampagne besproken plannen een risico vormen voor Duitse bedrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om plannen voor het verhogen van importheffingen. "Het vooruitzicht op een aangescherpt handelsbeleid, vooral onder een mogelijke Trump-regering, zou de zorgen over verstoringen in de toeleveringsketen en handelsbarrières verder kunnen vergroten", aldus Volker Treier, hoofd buitenlandse handel van de DIHK.