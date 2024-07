Duitse centrale bank ziet toename in valse bankbiljetten

FRANKFURT (ANP/DPA) - In Duitsland is in toenemende mate nepgeld in omloop. Bij Duitse betalingstransacties zijn in de eerste helft van dit jaar meer valse bankbiljetten ontdekt dan op enig moment in de laatste zeven jaar, meldt de Duitse centrale bank.

In de eerste zes maanden van dit jaar ontdekten de Duitse autoriteiten 38.578 valse bankbiljetten met een nominale waarde van 2,4 miljoen euro. Dat is het hoogste aantal in een halfjaar sinds 2017. In vergelijking met het tweede halfjaar van 2023 gaat het om een toename van 29 procent.

Vooral veel valse biljetten van 50 euro waren in omloop, samen goed voor 37 procent van het ontdekte nepgeld. Daarna volgden biljetten van 20 euro (30 procent) en briefjes van 100 euro (15 procent).

Ook circuleerden er fors meer valse biljetten van 10 euro in het betalingsverkeer dan een halfjaar eerder, maar die telden bij elkaar op tot 7 procent van het totale aantal bankbiljetten. De Bundesbank meldt wel dat er minder valse biljetten van 200 euro en 500 euro in omloop waren in de afgelopen zes maanden.

Bankier Burkhard Balz van de Bundesbank zegt dat de totale hoeveelheid nepgeld in omloop in Duitsland klein blijft. "Puur rekenkundig gezien waren er negen valse bankbiljetten per 10.000 inwoners."