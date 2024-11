Duitse hoptelers hebben het moeilijk door minder bierconsumptie

NEURENBERG (ANP/DPA) - Hoptelers in Duitsland, het grootste productieland van het belangrijke ingrediënt van bier, hebben het moeilijk doordat mensen wereldwijd minder bier drinken. De prijzen die zij voor hun hop krijgen zijn daardoor de afgelopen twee jaar gekelderd en veel telers vrezen dat ze met hun bedrijf moeten stoppen, zegt de Duitse branchevereniging van hoptelers.

"In sommige gevallen zijn de prijzen de afgelopen twee jaar 90 procent gedaald. Dit maakt het economisch onmogelijk om hop te telen", beweert voorzitter Adolf Schapfl van de brancheorganisatie. Daarnaast hebben veel brouwerijen volgens hem al meer hop gekocht dan ze kunnen verwerken. Sommige bierbrouwers laten hun orders daarom later leveren of hebben bestellingen geschrapt.