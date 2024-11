VVD vergeet dat het in het kabinet zit

VVD 'er Thierry Aartsen oogst verbazing in de Tweede Kamer met zijn opmerking dat het "code rood" is voor de werkende middenklasse, en dat het kabinet voor die groep te weinig doet. De VVD zit immers zelf aan tafel in de coalitie, wierpen andere partijen hem voor de voeten in het debat over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

SGP-Kamerlid André Flach las "stoere taal" van Aartsen in een interview met het FD. Hij wees er evenwel op dat de nieuwe Tweede Kamer al bijna een jaar aan het werk is en er een kabinet zit waar de VVD deel van uitmaakt. "Dan is het best bijzonder als je bij de eerste begroting hoort dat het code rood is voor de middeninkomens", vindt hij. Hij opperde dat de VVD dat dan wellicht niet zo goed heeft geregeld in de coalitieonderhandelingen.

Ook D66'er Hans Vijlbrief is verbaasd over de noodkreet van de VVD, die vorige week op sociale media al stevig uithaalde naar minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) om diens 'agenda voor werkend Nederland'. De liberalen lazen daarin slechts een opsomming van bestaand beleid en eisen meer daadkracht om te zorgen dat werken meer gaat lonen. Ook Vijlbrief memoreerde dat VVD-ministers daarmee moeten hebben ingestemd. Hij betichtte Aartsen gekscherend van "broodroof" omdat zijn teksten meer bij een oppositiepartij zouden passen.

Vijlbrief bracht daarnaast in herinnering dat extra maatregelen ter ondersteuning van de middenklasse waarschijnlijk ook extra geld kosten, en dat heeft de minister niet. Datzelfde punt maakte NSC'er Merlien Welzijn, een partijgenoot van Van Hijum. "Het blijft schuiven met middelen", zei zij. "Tenzij we allerlei meevallers verwachten, maar daar ben ik niet van op de hoogte. Dus ten koste van wat mag het dan gaan?"

Aartsen benadrukte dat zijn pleidooi verder reikt dan het aankomende begrotingsjaar. Het punt dat hij wilde maken, is dat de werkende middenklasse de afgelopen jaren hard is geraakt door een "giftige cocktail" van onder meer hoge inflatie en een forse lastendruk. Waar voor lage inkomens enorme koopkrachtpakketten werden opgetuigd, is deze groep volgens hem vergeten.

De VVD wil dat het kabinet met name zorgt dat de marginale druk afneemt, wat wil zeggen dat werkenden van elke euro die zij extra verdienen, meer overhouden in hun portemonnee. Dat is een wens die overigens breed gedeeld wordt in de Tweede Kamer. Nu schieten mensen vaak weinig op met meer werken, bijvoorbeeld omdat zij door hun hogere inkomen minder toeslagen ontvangen.