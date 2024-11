HEMA past werk distributiecentrum aan na hack bij softwarebedrijf

UTRECHT (ANP) - HEMA moet de werkwijze in zijn distributiecentrum in Utrecht aanpassen door een hack bij softwareleverancier Blue Yonder. Werknemers moeten daardoor werken met een ander systeem en extra handelingen verrichten. Ook andere grote bedrijven moeten anders te werk gaan door de hack.

Dankzij het backupsysteem heeft HEMA weinig last van de hack, zegt een woordvoerster na berichtgeving in De Telegraaf. "Het kost wel meer inzet van onze mensen, maar we kunnen het prima organiseren", stelt ze. Volgens haar kunnen producten wel worden geleverd aan winkels en consumenten die online iets hebben besteld en zijn er ook geen vertraagde leveringen.