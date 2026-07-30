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Duitse inflatie stijgt flink na aflopen accijnskorting benzine

Economie
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 15:30
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WIESBADEN (ANP/DPA) - Het dagelijks leven in Duitsland is deze maand flink duurder geworden door het aflopen van een accijnskorting op benzine en diesel. De inflatie liep in juli op naar 2,8 procent op jaarbasis, van 2,3 procent in juni, aldus het Duitse federale statistiekbureau. Na twee maanden kwam er een einde aan de korting van 17 eurocent op een liter brandstof.
De Duitse regering had de tijdelijke maatregel genomen vanwege de snel gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Ook nu nog staan de prijzen van olie en gas hoger dan normaal door de beperkingen in de Straat van Hormuz, waar normaal gesproken een vijfde van de wereldwijde aanvoer doorheen gaat.
De Duitse inflatie kwam deze maand net niet op het niveau van april. Die was toen 2,9 procent, de hoogste sinds 2024. Vrijdag komt het Nederlandse inflatiecijfer van juli.
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