Economie VS groeit iets minder hard in tweede kwartaal

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar iets minder hard gegroeid dan in de eerste drie maanden. Volgens voorlopige cijfers van de Amerikaanse overheid bedroeg de groei 0,4 procent op kwartaalbasis. Dat was 0,5 procent in het eerste kwartaal.

De groei van 's werelds grootste economie werd onder meer gedrukt door lagere overheidsbestedingen en een minder sterke export. Wel bleven de consumentenbestedingen in de Verenigde Staten sterk ondanks de hoge brandstofkosten door de oorlog in het Midden-Oosten waardoor de inflatie is gestegen. De consumentenbestedingen vormen de motor van de Amerikaanse economie.

Verder zorgen ook de grote AI-investeringen voor steun aan de economie. De Amerikaanse centrale bank meldde woensdag bij zijn rentebesluit nog dat de economie robuust blijft doorgroeien ondanks de onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de Federal Reserve is de economie weerbaar tegen de prijsgevolgen van het conflict.