Duitse kwekersvereniging deelt eerste cannabis uit aan leden

GANDERKESEE (ANP/DPA/BELGA) - Een kwekersvereniging van cannabis in het noordwesten van Duitsland heeft zaterdag, voor zover bekend, voor het eerst in het land porties van de drug uitgedeeld aan zijn leden. Sinds 1 juli mogen cannabisliefhebbers in Duitsland legaal privéclubs oprichten met maximaal vijfhonderd leden om cannabis te kweken, onder hun leden te verdelen en samen te consumeren.

De cannabisclub in Ganderkesee, niet ver van Bremen, is naar eigen zeggen de eerste club in Duitsland die een legale cannabisoogst heeft binnengehaald. Bij de Duitse autoriteiten is ook geen andere club bekend die eerder is begonnen met oogsten.

De eerste persoon die legaal een paar gram ophaalde in de club was Michael Jaskulewicz. Hij beschreef de ervaring als "een absoluut geweldig gevoel". Hij gebruikte de drug in de jaren negentig al, maar was ermee gestopt nadat hij verontreinigde marihuana van een straatdealer had gekocht, vertelde hij.

Zwarte markt

Het doel van de veranderingen in Duitsland is de zwarte markt tegen te gaan en gezondheidsrisico's te verminderen. "Elke gram die we nu uitdelen is een gram die niet op de zwarte markt wordt gekocht", zei een woordvoerder van de club.

Duitsland versoepelde dit jaar ook de regels voor persoonlijke cannabisconsumptie. Sinds 1 april mogen volwassenen er tot 25 gram marihuana bij zich hebben, terwijl ze thuis maximaal 50 gram mogen bewaren en hoogstens drie planten mogen kweken.