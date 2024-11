EINDHOVEN (ANP) - Reizigers op Eindhoven Airport kunnen zondag te maken krijgen met vertraagde of geannuleerde vluchten, waarschuwt het vliegveld op de eigen website. Oorzaak is de mist, waarvoor het KNMI voor Limburg en Noord-Brabant code geel heeft afgegeven.

Op de website van het vliegveld is te zien dat een vlucht naar het Poolse Gdansk is geannuleerd. Verschillende andere vluchten zijn vertraagd. Een aantal aankomende vluchten is omgeleid naar Weeze of Keulen in Duitsland.