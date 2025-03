Duitse minister hekelt door Trump aangekondigde autoheffingen

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock heeft scherpe kritiek geuit op de door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigde autoheffingen. "Wie met een sloopkogel het hele huis afbreekt, alleen omdat het dak opnieuw gedekt moet worden, staat uiteindelijk voor een puinhoop die niet zomaar weer in elkaar te zetten is", zei de politica tijdens een ontmoeting met haar Estse collega Margus Tsahkna in Berlijn.

Trump kondigde heffingen van 25 procent aan op auto's van buiten de Verenigde Staten. Die moeten vanaf 2 april gelden. De Europese Unie beraadt zich nog op mogelijke tegenmaatregelen.

Europeanen willen volgens Baerbock "geen handelsoorlog, zeker niet onder vrienden". Daarom zou Europa bereid zijn om te onderhandelen. "Maar alleen op basis van regels en wederzijds respect, en dus niet met de sloopkogel", voegde ze toe. Brussel heeft zich volgens haar "grondig voorbereid om onze eigen markt, consumenten en industrie te beschermen als anderen internationale regels schenden".