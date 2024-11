Duitse rechter: Facebook moet gebruikers compenseren voor datalek

KARLSRUHE (ANP/RTR) - Duizenden gebruikers van Facebook, van wie in 2018 en 2019 gegevens zijn buitgemaakt, komen in aanmerking voor een schadevergoeding. Dat heeft het Bundesgerichtshof in Karlsruhe maandag geoordeeld. Volgens de hoogste Duitse instantie voor civiel- en strafrecht hoeven gedupeerden bovendien niet te bewijzen dat zij financiële verliezen hebben geleden.

Duizenden Facebook-gebruikers eisten in Duitsland een schadevergoeding van 1000 euro per persoon van Meta, het moederbedrijf van Facebook. Volgens de eisers had het bedrijf hun gegevens onvoldoende beschermd. Zo kregen vreemden toegang tot accounts door middel van het raden van telefoonnummers. Meta weigerde eerder een schadevergoeding te betalen, omdat gedupeerden niet konden bewijzen welke schade zij hadden geleden.

Het Bundesgerichtshof acht een schadevergoeding van 100 euro echter passend, op het moment dat bewijs voor financiële schade ontbreekt. De rechter verwijst de zaak nu naar een lagere rechtbank in Keulen die zich opnieuw over de zaak buigt.

Meta is het niet eens met de uitspraak en noemt deze "inconsistent met de recente jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie". Volgens een woordvoerder zijn vergelijkbare claims "al 6000 keer afgewezen door Duitse rechtbanken, waarbij een groot aantal rechters oordeelde dat er geen aansprakelijkheid of recht op schadevergoeding bestaat".