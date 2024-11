Zweden en Finland waarschuwen burgers voor mogelijke oorlog

STOCKHOLM (ANP/AFP) - Zweden en Finland waarschuwen hun burgers voor een mogelijke oorlog, terwijl de spanningen rond de Russische oorlog tegen Oekraïne verder oplopen. De Zweedse overheid verstuurt zo'n vijf miljoen brochures met de oproep zich voor te bereiden op een eventueel conflict. Buurland Finland, dat aan Rusland grenst, lanceerde gelijktijdig een website met een vergelijkbare strekking.

Beide landen sloten zich na de Russische invasie in Oekraïne in 2022 aan bij de NAVO. Daarvoor behoorden ze lange tijd tot geen enkel militair bondgenootschap.

De brochure van het Zweedse agentschap voor rampenbestrijding MSB bevat praktische adviezen over wat te doen bij bijvoorbeeld oorlogen, natuurrampen of cyberaanvallen. Het is pas de vijfde keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat een dergelijke brochure wordt verstuurd. De veiligheidssituatie is ernstig en "we moeten allemaal onze weerbaarheid versterken" om crises het hoofd te bieden, en uiteindelijk ook de oorlog, aldus de MSB.