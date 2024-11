Blokker gestart met 'grootste uitverkoop ooit' na faillissement

Blokker is afgelopen weekend begonnen met "de grootste uitverkoop ooit". Dat staat op de website van de failliete winkelketen en wordt bevestigd door een van de curatoren. De korting lijkt inderdaad meer mensen te trekken naar de Blokker-filialen, waar ook de spaarpunten van Douwe Egberts weer ingeleverd kunnen worden.

Zo is het bij een vestiging in Rotterdam een stuk drukker in vergelijking met andere maandagmiddagen. Een aantal schappen is daar inmiddels leeg. Ook in Amsterdam en Den Haag is het druk voor een reguliere maandagmiddag.

Blokker zelf staat daar niet van te kijken. "Deze periode in de aanloop naar Sinterklaas en Kerst is traditioneel de drukste periode van het jaar, dus extra drukte in deze periode is normaal", laat een woordvoerder van de winkelketen weten. Blokker werd vorige week failliet verklaard. De winkels blijven voorlopig tot het eind van het jaar open. Bestellen via de webwinkel is niet mogelijk.