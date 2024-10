Duitse schoenenverkoper neemt merkrechten failliet Esprit over

ESSEN (ANP/DPA) - Deichmann, de grootste schoenenverkoper van Duitsland, heeft de merkrechten van het failliete modeconcern Esprit gekocht. Het Duitse concern, dat in Nederland eigenaar is van vanHaren, neemt volgens Esprit alle merkrechten over, maar wil zich concentreren op het schoenenassortiment.

Deichmann neemt de merkrechten over in Europa en de Verenigde Staten. De merkrechten voor Europa zouden aanvankelijk naar een Britse investeerder gaan, voordat het bod van Deichmann werd geaccepteerd. Deichmann heeft sinds 2020 schoenencollecties ontworpen met Esprit en is sinds 2019 licentiehouder van het nu failliete modeconcern.

In mei heeft Esprit faillissement aangevraagd voor zijn Europese activiteiten. In augustus werd bekend dat Esprit voor het eind van dit jaar al zijn 56 winkels in Duitsland sluit. De Nederlandse tak werd een maand eerder failliet verklaard. Duitsland was de belangrijkste markt voor het concern.