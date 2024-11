Duizenden banen weg bij industrieel toeleverancier Schaeffler

HERZOGENAURACH (ANP/DPA/BLOOMBERG) - De grote Duitse industriële toeleverancier Schaeffler is van plan duizenden banen in Europa te schrappen om zo kosten te besparen en de winstgevendheid te verbeteren. Schaeffler heeft vooral te maken met een zwakkere vraag naar zijn producten vanuit de autosector.

Volgens het bedrijf uit Herzogenaurach gaan er in Europa 4700 arbeidsplaatsen verloren, waarvan 2800 in Duitsland. Door de ingreep worden tien locaties in eigen land geraakt. Verder sluit Schaeffler twee van de vijf locaties elders in Europa. Het kostenbesparingsprogramma moet de komende jaren afgerond worden en tot honderden miljoenen aan jaarlijkse bezuinigingen leiden.

Schaeffler rondde onlangs nog de overname af van het bedrijf Vitesco, dat zich richt op elektrische en hybride aandrijvingen voor voertuigen. Daarmee was 3,6 miljard euro gemoeid. Het nieuwe fusiebedrijf telt nu wereldwijd ongeveer 120.000 werknemers, waaronder ook in China en de Verenigde Staten. Het concern heeft volgens de eigen website ook een kantoor in Barneveld.