Duizenden werknemers Samsung demonstreren voor hoger loon

SEOUL (ANP/AFP/RTR) - Duizenden werknemers van het grote Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung Electronics hebben donderdag gedemonstreerd om een hoger loon en hogere bonussen te eisen. Als Samsung niet instemt met de eisen, dreigen vakbonden met een langdurige staking bij de producent van onder meer computerchips en elektronica.

De demonstranten verzamelden zich bij een grote chipfabriek van Samsung in Pyeongtaek ten zuiden van hoofdstad Seoul. Volgens de bonden ging het om meer dan 40.000 werknemers. Daarmee zou het de grootste protestactie ooit zijn bij Samsung.

De boze medewerkers eisen een loonsverhoging van 7 procent en het schrappen van een beperking op bonusuitkeringen. Ze willen dat Samsung meer geld uittrekt voor bonussen omdat het bedrijf erg hoge winsten boekt met de verkoop van chips voor kunstmatige intelligentie.

In 2024 kreeg Samsung al te maken met de eerste staking in de geschiedenis van het grootste bedrijf van Zuid-Korea. Ook die actie was opgezet om hogere lonen af te dwingen.