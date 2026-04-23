ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zwarte olijven en mandarijnen in blik badderen urenlang in gootsteenontstopper

Voedsel & Koken
door Désirée du Roy
donderdag, 23 april 2026 om 9:31
bijgewerkt om donderdag, 23 april 2026 om 9:51
anp 324879728
Wist je dat de meeste zwarte olijven die je in de supermarkt koopt eigenlijk groen zijn, totdat ze langdurig in een bad met bijtende 'gootsteenontstopper' ronddobberen? Dit is geen grap, maar een standaard fabrieksproces, waar de Keuringsdienst van Waarde uitleg over geeft.
'De magische chemie tussen olijf, bijtende soda en luchtdruk', zo omschrijft de procesmanager het 'rijpproces' van de olijven. Op dezelfde manier wordt het schilletje van de mandarijnpartjes in blik eraf gehaald.
X-gebruiker Symphony deelt de beelden en geeft uitleg: “Hier worden onrijpe olijven in een bad van loog of natriumhydrochloride (bijtende soda) gelegd zodat ze 'gerijpt' worden en de olijf 'eetbaar' wordt. Men borrelt er wat zuurstof doorheen voor de oxidatie en de olijf wordt dan ook zwart. Bijtende soda wordt gebruikt in oplosmiddelen en verfafbijtmiddelen, maar dus ook in gootsteenontstopper.”
Eet smakelijk!

loading

POPULAIR NIEUWS

anp 20934295

8 vroege waarschuwingssignalen voor maagkanker

106381071 l normal none

8 soorten mannen die een verstandige vrouw herkent en vermijdt

ANP-555743910

Trump heeft een straflijst gemaakt van NAVO-bondgenoten die hij gaat pesten. Moet Nederland bang zijn?

ANP-555743918

Hilarisch nepfilmpje van Willem-Alexander en Máxima die overnachten bij Trump gaat viraal

181140170_m

Wanneer liefde schadelijk is: drie opvoedingsfouten met gevolgen

ANP-546663924

Pingpongrobot verslaat topspelers: mijlpaal voor AI in de echte wereld

Loading