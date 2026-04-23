Zwarte olijven en mandarijnen in blik badderen urenlang in gootsteenontstopper

Wist je dat de meeste zwarte olijven
die je in de supermarkt koopt eigenlijk groen zijn, totdat ze
langdurig in een bad met bijtende 'gootsteenontstopper' ronddobberen?
Dit is geen grap, maar een standaard fabrieksproces, waar de
Keuringsdienst van Waarde uitleg over geeft.
'De magische chemie tussen olijf,
bijtende soda en luchtdruk', zo omschrijft de procesmanager het
'rijpproces' van de olijven. Op dezelfde manier wordt het schilletje
van de mandarijnpartjes in blik eraf gehaald.
X-gebruiker Symphony deelt de beelden
en geeft uitleg: “Hier worden onrijpe olijven in een bad van loog
of natriumhydrochloride (bijtende soda) gelegd zodat ze 'gerijpt'
worden en de olijf 'eetbaar' wordt. Men borrelt er wat zuurstof
doorheen voor de oxidatie en de olijf wordt dan ook zwart. Bijtende
soda wordt gebruikt in oplosmiddelen en verfafbijtmiddelen, maar dus
ook in gootsteenontstopper.”
Eet smakelijk!