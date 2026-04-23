Zwarte olijven en mandarijnen in blik badderen urenlang in gootsteenontstopper

Wist je dat de meeste zwarte olijven die je in de supermarkt koopt eigenlijk groen zijn, totdat ze langdurig in een bad met bijtende 'gootsteenontstopper' ronddobberen? Dit is geen grap, maar een standaard fabrieksproces, waar de Keuringsdienst van Waarde uitleg over geeft.

'De magische chemie tussen olijf, bijtende soda en luchtdruk', zo omschrijft de procesmanager het 'rijpproces' van de olijven. Op dezelfde manier wordt het schilletje van de mandarijnpartjes in blik eraf gehaald.

X-gebruiker Symphony deelt de beelden en geeft uitleg: “Hier worden onrijpe olijven in een bad van loog of natriumhydrochloride (bijtende soda) gelegd zodat ze 'gerijpt' worden en de olijf 'eetbaar' wordt. Men borrelt er wat zuurstof doorheen voor de oxidatie en de olijf wordt dan ook zwart. Bijtende soda wordt gebruikt in oplosmiddelen en verfafbijtmiddelen, maar dus ook in gootsteenontstopper.”

Eet smakelijk!