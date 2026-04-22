Wanneer liefde schadelijk is: drie opvoedingsfouten met gevolgen

Liefde, relaties, geluk
door Gerard Driehuis
woensdag, 22 april 2026 om 15:44
We worden als ouders aangespoord om onvoorwaardelijk lief te hebben, veel te prijzen en weinig te verbieden. Maar juist daar schuilen drie opvoedingsfouten die kinderen niet sterker, maar kwetsbaarder en narcistischer kunnen maken: overdreven lof, voorwaardelijke liefde en het ontbreken van duidelijke grenzen.
Narcisme is geen modewoord uit sociale media, maar een ernstige persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door extreme zelfgerichtheid, hunkering naar bewondering en een schrijnend tekort aan empathie. Naast aanleg speelt opvoeding een grote rol bij het ontstaan van narcistische trekken, benadrukt de Duitse psychologe Christine Geschke in een recent interview. Zij wijst drie goedbedoelde maar riskante patronen aan die in veel huiskamers voorkomen: kinderen voortdurend ophemelen, liefde koppelen aan prestaties en geen consequente grenzen stellen.
De eerste fout is overmatige bewondering en verwennen: elk tekeningetje is “geniaal”, elk optreden “het beste ooit”. Kinderen leren dan dat ze vooral geliefd zijn omdat ze uitzonderlijk en beter dan anderen zouden zijn, niet om wie ze gewoon zijn. Dat kan leiden tot een opgeblazen zelfbeeld en een sterke claimcultuur: later in relaties en op het werk verwachten ze bewondering zonder dat daar evenveel inzet tegenover staat.
De tweede fout lijkt het tegenovergestelde, maar werkt vergelijkbaar destructief: emotionele kilte en liefde die alleen geldt bij goed gedrag of hoge cijfers. Kinderen die structureel te weinig warmte ervaren, proberen het gat te vullen met externe bevestiging – status, succes, likes – of gaan juist extreem negatief gedrag vertonen om tenminste íéts van aandacht af te dwingen.
Derde fout: een opvoeding zonder duidelijke grenzen of gevolgen. Een kind dat zelden “nee” hoort en nooit consequenties ondervindt, leert niet dat eigen gedrag impact heeft op anderen. Het risico is een volwassene die zich altijd in zijn recht waant, slecht tegen tegenspraak kan en moeite heeft met samenleven in een egalitaire omgeving.
Samen schetsen deze drie patronen een ongemakkelijke conclusie: niet alleen tekortschietende liefde, maar óók verkeerd vormgegeven liefde kan kinderen kwetsbaar maken voor narcistische trekken. De uitdaging voor ouders is dus niet méér liefde of méér vrijheid, maar een volwassen mix van realistische waardering, emotionele beschikbaarheid en heldere grenzen. In een tijd waarin het kind steeds vaker middelpunt van het gezin is, wordt het misschien wel de grootste daad van liefde om het níet steeds in het centrum te zetten.

