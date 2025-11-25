ECONOMIE
EasyJet profiteert van populariteit eigen reisorganisatie

door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 9:50
anp251125079 1
LONDEN (ANP) - EasyJet heeft in het afgelopen boekjaar de omzet en winst verhoogd. Daarbij profiteerde de budgetluchtvaartmaatschappij van zijn snelgroeiende divisie die complete vakanties aanbiedt. Die presteerde zo goed dat easyJet zijn winstdoel voor dit onderdeel in 2030 heeft verhoogd.
De winst voor aftrek van rente en belastingen kwam in de twaalf maanden tot en met september uit op 703 miljoen pond. Dat is omgerekend zo'n 800 miljoen euro. Het gaat om een stijging van 106 miljoen pond vergeleken met het vorige boekjaar.
De vakantiedivisie profiteerde van een aanwas van 20 procent van vakantievierders die via het Britse concern hun reis of stedentrip boekten. Omdat de gemiddelde verkoopprijs ook was gestegen, nam de omzet met 27 procent toe. Dat is een veel steviger groeitempo dan van de luchtvaarttak, die een 6 procent hogere omzet boekte.
In 2030 mikt easyJet op een winst voor belastingen voor easyJet Holidays van 450 miljoen pond. Dat was het afgelopen jaar 250 miljoen pond, waarmee de oude doelstelling eerder dan gepland was gehaald.
