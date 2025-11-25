ABN AMRO is ervan overtuigd dat AI groot deel van werknemers kan vervangen

Topvrouw Marguerite Bérard van ABN AMRO denkt dat kunstmatige intelligentie (AI) werk van medewerkers kan overnemen. Volgens haar treft de grote reorganisatie die de bank dinsdag aankondigde daarom vooral ondersteunend personeel, over de gehele breedte van de bank. Bij de klantenservice, de operationele afdeling en het team dat controleert op mogelijk witwassen, wordt de werkgelegenheid met zo'n 35 procent ingekrompen.

In een toelichting op de nieuwe plannen van de bank benadrukte de Française dat ABN AMRO zijn rol als poortwachter voor het financiële systeem serieus blijft nemen. Maar medewerkers kunnen met AI efficiënter werken, aldus Bérard.

In totaal verdwijnen er 5200 voltijdsbanen bij de bank, die eind vorig jaar nog goed was voor zo'n 22.000 arbeidsplaatsen. Inclusief externe krachten ging het toen om meer dan 25.000 banen. De bank groeit echter ook door de overnames van de Duitse bank HAL en het Haagse NIBC. ABN AMRO verwacht alles bij elkaar in 2028 uiteindelijk op zo'n 22.300 voltijdsplekken uit te komen.