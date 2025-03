ECB-president: Europa moet economisch onafhankelijk worden

PARIJS (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Europa moet economisch onafhankelijk worden nu een grote handelsoorlog dreigt met de Verenigde Staten door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat heeft president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) gezegd op de Franse radio. Trump zal naar verwachting woensdag, op wat hij "bevrijdingsdag" voor de VS noemt, ook nieuwe heffingen opleggen aan belangrijke handelspartners.

"Hij noemt het bevrijdingsdag voor de VS, maar ik zie het als een moment waarop we samen moeten besluiten grotere controle te nemen over onze lotsbestemming en een stap naar onafhankelijkheid moeten zetten", aldus Lagarde op radiozender France Inter.

Volgens haar moet Europa bijvoorbeeld meer doen aan onafhankelijkheid op financieel gebied en bij de energievoorziening. "Om ons in een effectieve onderhandelingspositie te plaatsen moeten we laten zien dat we niet zomaar omrollen."