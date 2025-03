Chipshol wil compensatie van Staat na uitspraak gerechtshof

AMSTERDAM (ANP) - Chipshol wil compensatie van de Staat, nu de gebiedsontwikkelaar ook in de laatste rechtszaak tegen de overheid een overwinning heeft geboekt. De laatste van de vele procedures die Chipshol de afgelopen jaren heeft gevoerd, ging over de oneerlijke behandeling van de Chipshol-zaak door de rechtbank in Den Haag van 1994 tot 1998. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde vorige week dat de Haagse rechtbank jarenlang partijdig was in die zaak.

Chipshol en de erven van oprichter Jan Poot hebben daarmee na jaren procederen gelijk gekregen. Alle andere zaken van Chipshol eindigden in schaderegelingen, alleen dit dossier bleef over. Volgens Chipshol kan het niet anders dan dat de rechtspraak deze misstand zal willen rechtzetten. "Dat de schade volgens de Staat is verjaard, neemt niet weg dat Chipshol en de erven Poot aanspraak zullen maken op compensatie", meldt het bedrijf in een reactie op de uitspraak.