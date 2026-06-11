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ECB-president Lagarde: rentebesluit unaniem genomen

Economie
door anp
donderdag, 11 juni 2026 om 16:22
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FRANKFURT (ANP) - Het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente te verhogen tegen de hoge inflatie is unaniem genomen door de bestuurders van de centrale bank. Dat zei ECB-president Christine Lagarde in een toelichting. Het belangrijkste rentetarief in de eurozone gaat daarbij met een kwart procentpunt omhoog tot 2,25 procent. Het is de eerste renteverhoging door de ECB sinds 2023.
Volgens Lagarde werd de renteverhoging unaniem goedgekeurd door de beleidsmakers van de bank en was er geen discussie over een andere stap. De ECB noemt het een "robuust" besluit waarbij is gekeken naar verschillende scenario's rond de impact van de oorlog in het Midden-Oosten op de inflatie en economie.
Lagarde verklaarde ook dat de renteverhoging geen bedreiging vormt voor de economie doordat de leenkosten stijgen, ondanks zorgen van economen over een negatieve impact op de groei. "Het is niet alsof we in een omgeving zijn met afwezige groei of dat er een significante dreiging is."
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