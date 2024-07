Economen vrezen voor nieuwe eurocrisis door situatie in Frankrijk

Frankrijk staat er financieel slecht voor. De staatsschuld is torenhoog en kan zelfs een nieuwe eurocrisis veroorzaken. Economen maken zich zorgen.

Frankrijk zit zowel met zijn begrotingstekort van 5,5 procent als de staatsschuld van 110 procent ruim boven de Europese normen van respectievelijk 3 en 60 procent van het bbp. Daar komt bij dat investeerders vrezen dat de plannen van de linkse coalitie die de parlementsverkiezingen gewonnen heeft, veel te veel geld gaan kosten dat Frankrijk niet heeft.

"Simpelweg heeft de Franse overheid twee keuzes: meer belasting heffen of minder uitgeven", zegt Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, tegen RTL Nieuws . "Wat opvalt in Frankrijk is dat uitgaven van de overheid bijna 60 procent vormen van alle economische activiteit. Dat is heel hoog, in Nederland is dat ongeveer 40 procent. Daarom ligt het voor de hand om te kijken naar de uitgaven."