Kremlin veroordeelt moordaanslag op Trump

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland verzet zich "krachtig" tegen geweld te midden van een politieke strijd. Dat zegt het Kremlin in een reactie op de moordaanslag op de Amerikaanse oud-president Donald Trump.

Volgens het Russische staatspersbureau RIA gelooft het Kremlin niet dat de Amerikaanse regering van president Joe Biden betrokken is bij de aanslag. Wel zou Rusland geloven dat de aanval is uitgelokt "door de atmosfeer die door de huidige regering is gecreëerd rond Trump".

Het Russische staatspersbureau TASS meldt dat president Vladimir Poetin niet van plan is om met Trump te bellen over de aanslag op zijn leven.

Trump werd zaterdag beschoten tijdens een campagnebijeenkomst in Pennsylvania. Hij werd geraakt aan zijn rechteroor. De schutter is gedood door de veiligheidsdienst.