Economie eurozone groeit sterker dan verwacht in eerste kwartaal

LUXEMBURG (ANP) - De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal sterker gegroeid dan verwacht. Volgens een eerste schatting van het Europese statistiekbureau Eurostat groeide de economie van het eurogebied met 0,4 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Economen hadden gerekend op een groei van 0,2 procent, na een groei van eveneens 0,2 procent in het laatste kwartaal van 2024.

Voor de gehele Europese Unie meldde Eurostat een groei van 0,3 procent in het eerste kwartaal. In het vierde kwartaal van 2024 was in de EU nog sprake van een groei van 0,4 procent. De groeicijfers geven nog weinig inzicht in de impact van de handelstarieven van president Donald Trump, waarvan het grootste deel pas aan het begin van het tweede kwartaal werd aangekondigd. Veel van die Amerikaanse importheffingen zijn ook opgeschort in afwachting van de uitkomst van de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en zijn handelspartners.